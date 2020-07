Incertesa en el calendari de competicions de l'equip d'esquí de fons

La Federació Andorrana d'Esquí (FAE) ha presentat aquest dijous, a la seu d'Andbank, els esportistes que formaran l'equip d'esquí de fons per a la temporada 2020-2021, amb Irineu Esteve i Carola Vila com a referents internacionals. Segons ha detallat l'entrenador de l'equip, Joan Erola, poder dur a terme els entrenaments preparatoris dins d'Andorra ha contribuït a pal·liar els efectes del coronavirus sobre aquesta disciplina, malgrat que s'han hagut d'anul·lar un parell de sortides "que ens anaven molt bé per a mesurar-nos a altres equips". Així, tot i que ja hi ha un calendari establert de competicions per part de la FIS, caldrà veure com evoluciona la pandèmia "perquè pot ser que tot vagi canviant".

Amb un escenari incert, els principals objectius de la temporada són aconseguir un bon resultat en el Mundial absolut per part d'Esteve i que Vila es consolidi en la modalitat sub-23. L'andorrà també buscarà situar-se en les primeres posicions del Tour d'Ski, que se celebrarà el gener del 2021. A banda dels mundials, Vila també se centrarà en la Copa d'Europa, mentre que Esteve ho farà en la Copa del Món. Per a l'esquiador, el principal objectiu és mantenir un nivell regular en totes les competicions i la voluntat és millorar els temps assolits els darrers dos anys. En el cas dels joves, la idea és competir en un alt nivell per classificar-se per als mundials júnior. Serà també a partir dels mesos d'octubre i novembre quan es començaran a incorporar la resta de tècnics, amb la voluntat de donar un major reforç als esportistes de cara a les competicions.

Per la seva banda, el sotsdirector general banca país d'Andbank, Josep Maria Cabanes, ha valorat positivament que els esportistes hagin pogut continuar entrenant "per deixar ben alt el llistó d'Andorra en les futures competicions", i els ha animat a ser optimistes perquè finalment el calendari establert es pugui celebrar sense complicacions afegides. El president de la FAE, Josep Pintat, ha agraït un any més el suport que l'entitat financera dona a la federació i ha encoratjat als esquiadors a assolir uns bons resultats.