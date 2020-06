Indignació a Justícia per no renovar la batlle Núria López

Mentre l’estament judicial afronta un període en què haurà de treballar de valent per anar recuperant el temps en què la Justícia ha estat aturada pel confinament i s’han anat acumulant els expedients sobre les taules, part de la plantilla ha rebut amb indignació que el Consell Superior hagi desestimat renovar la batlle suplent Núria López. Entre altres motius, perquè després de la baixa de López, el nombre de batlles queda en onze quan la legislació marca que han de ser 12.



És previst que a la tardor s’obri un concurs a Batllia, però vista la feina acumulada a la seu judicial, I que els informes de les revisions de feina realitzada per López havvien estat positives, alguns dels seus excompanys no entenen la deicisió del Consell.



A la seu de la Justícia plana el dubte de si la decisió de no renovar-la és una mena de repressàlia per haver presentat recurs contra el concurs convocat pel Consell Superior per contractar batlles. López entén que com a suplent tenia preferència a l’hora d’accedir a una plaça. Aquest afer, que es troba a punt de tenir sentència en segona instància, i en cas que López el guanyés, podria generar enrenou perquè podria comportar l’anul·lació del concurs i la seva contractació.



En aquest afer hi ha un segon tema important, i és saber quina afectació ha tingut en la decisió del Consell l’error que López va cometre en establir un empresonament de forma verbal. Aquest fet, esmenat posteriorment, va ser objecte d’un informe judicial on s’estableix que hi va haver un problema d’interpretació, però no es considera especialment greu.