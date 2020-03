Indignació ciutadana per la condemna al masover d'Auvinyà

260x366 La seu de la justícia. / C. A. La seu de la justícia. / C. A.

Des que es va destapar el cas del treballador explotat durant 12 anys en una finca d’Auvinyà la indignació ha anat en augment. Els comentaris se succeeixen a peu de carrer i a les xarxes socials. En l’afer hi ha intervingut el Govern i sindicats, i arran de la detenció del masover, la Batllia. En seu judicial, a l’espera de la via civil, aquest ha estat condemnat a dos mesos d’arrest domiciliari en la via penal.



La condemna ha aixecat centenars de crítiques i comentaris, especialment en les xarxes socials. A tall d’exemple, en el 'Grup de reflexió ciutadana' de Facebook, es comenta “que fort, començaré a tenir esclaus sense papers, sense seguretat social i inclús sense menjar, m’estalviaré un ‘paston’ i m’arrestaran a caseta per les nits, que més dona, total jo a les nits no acostumo a sortir... quin fàstic” o “carta blanca perquè tothom pugui fer el que vulgui amb els treballadors, quina pena de Justícia, per robar un entrepà per menjar igual et cauen 4 anys... s’ho han de fer mirar aquests jutges. Penós”.



Molts usuaris, indignats amb la condemna, es pregunten a les xarxes si al darrere del cas hi ha algú “molt poderós” i la comparen amb altres condemnes que han suposat presó i expulsió del país per delictes a priori inferiors. Tot plegat es produeix en una setmana moguda en l’opinió pública andorrana després de l’emissió del reportatge sobre l’avortament a TV3.



Contactat per l’ARA Andorra, el treballador explotat no ha volgut valorar la condemna. El Julio ha explicat que continua tenint por a represàlies. L’home, que ha mostrat el seu agraïment al suport rebut per part de les autoritats andorranes, ha estat reubicat de residència després de denunciar dimarts passat que dues persones el van amenaçar a la porta de la pensió on s’allotjava a Sant Julià.