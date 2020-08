Indignació per les cues generades per a la gestió de tràmits

L'article publicat aquest dimarts sobre ' La nova normalitat... de les cues' ha generat queixes dels usuaris, sobre el funcionament d'algunes institucions després del confinament. La majoria es queixen que el servei telefònic de suport per a les consultes prèvies, i evitar-se així haver de perdre el temps a la cua que es genera davant de la porta de l'edifici on han de fer els tràmits, funciona malament. Vist el rebombori, una de les entitats afectades per les cues, la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, ha enviat aquest dimarts un comunicat que recorda als assegurats que “molts dels tràmits que realitzen habitualment es poden fer a través de la web”.



“Si agafessin el telèfon quan truquem per fer consultes, potser no hi hauria la meitat de cua, però et pots passar vuit hores trucant i no t'agafen el telèfon. Haurien de posar més persona”, aquest missatge registrat a les xarxes, arran de l'article publicat dimarts, resumeix el tarannà de les interaccions generades pels usuaris. La majoria es queixen de manca de personal, de les hores que es passen intentant contactar amb la institució via telefònica i de la resignació amb què acabaran fent cua.



N'hi ha de més pujats de to, com els que titllen de “vergonyós” haver d'estat penjat del telèfon durant hores sense que hi hagi ningú darrere. I d'altres de més conciliadors, que recorden que hi ha una via alternativa telemàtica que pot resoldre moltes qüestions i tràmits.



En aquest sentit, una de les institucions al·ludides, i que pateix les cues que cada dia es generen a la seva entrada pel volum de gestions que tramita, és la CASS. L'ens ha difós aquest dimarts un comunicat que recorda els tràmits que els assegurats poden fer a través de la seva web. Les persones assalariades amb suspensió de la jornada laboral i que vulguin demanar l'extracte d'ingressos per obtenir una rebaixa del seu lloguer d'habitatge, per exemple, ho poden gestionar des de la pàgina web. Així com també extractes de punts de vellesa, formularis de desplaçament de vacances, volants mèdics, consultes de pagaments de prestacions o sol·licituds de certificats, entre d'altres.



Finalment, la CASS recorda que per tal d'optimitzar el servei i evitar als usuaris “un temps d'espera innecessari” es recomana demanar cita prèvia a través de la web o trucant al seu telèfon d'atenció al públic. Vistos el comentaris a les xarxes, millor fer servir la seva web: http://www.cass.ad/no-faci-cues.