Indignació pel poc distanciament social entre els turistes

L'arribada massiva de turistes ha continuat aquest segon dia de pont, tornant a deixar imatges amb aglomeracions de gent pels principals carrers del país i també generant retencions durant el matí per entrar al país i durant la tarda per sortir-ne. Aquesta arribada massiva de turistes, que en certs casos ha fet impossible mantenir les mesures de seguretat, com garantir el distanciament social, xoca amb les mesures preses el passat dimecres pel Govern com són el tancament i les restriccions als bars i restaurants. Aquesta contraposició ha generat força debat i indignació entre els andorrans a les xarxes socials, els quals no acaben d'entendre les mesures preses al sector de la restauració i que després hi hagi una gran quantitat de visitants.

Entre les crítiques principals, hi ha el poc respecte a la distància de seguretat. A més, les restriccions a la restauració, han comportat que s'observés a la gent menjant pel carrer, ja sigui caminant o asseguda en bancs, i fins i tot, ha deixat imatges curioses, com gent menjant a l'aparcament dels cotxes. De fet, entre les crítiques, també n'hi ha per la policia i pels agents de circulació, per no fer respectar les mesures bàsiques per contenir la transmissió del virus.

Davant d'aquesta situació, alguns ciutadans es mostren preocupats pel possible impacte virològic que pot tenir aquesta arribada massiva de visitants. Cal recordar que les previsions d'ocupació per aquest cap de setmana del pont del Pilar eren del 90%.