Infermeres i infermers de les promocions 17-19 no poden treballar

Un grup d’ infermeres i infermers de les promocions 2017-2019 han denunciat a l’ARA que des que van acabar els estudis a la Universitat d’Andorra no aconsegueixen trobar feina. “Ens ofereixen treballar com a auxiliars però no com a infermeres”, explica una de les afectades, que demana mantenir-se en l’anonimat “perquè Andorra es molt petit i després encara em serà més complicat trobar un lloc de feina” per exercir del que ha estudiat.

Afirmen que des del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària els diuen que no hi ha recursos per contractar nou personal d'infermeria, tot i que, sempre segons la seva versió, “en contracten a fora amb l’argument que tenen alguna especialització”. En aquest sentit, afegeixen que “nosaltres també ens voldríem especialitzar, però sense feina es molt difícil perquè qualsevol màster o curs costa com a mínim 3.000 euros i per pagar-lo necessitem treballar”.

Aquest grup d’infermeres i infermers, 31 persones en concret, ha fet arribar una carta i un llistat d’afectats al Col·legi Oficial d’Infermeria d’Andorra i al ministeri d’Educació. Resten a l’espera d’una resposta que, diuen, no arriba. “Per homologar la nostra titulació a Espanya hem de fer tràmits que s’allarguen més d’un any”, lamenten, “i els ministeris d’Educació tan d’Andorra com d’Espanya sembla que no estiguin per la labor, tot i que quan ens vam matricular a la universitat ens van dir que aquestes convalidacions no trigarien més de 3 o 4 mesos”.

Per a la promoció 2019-2020 homologar el títol serà directe, en virtut dels acords entre els ministeris d’Educació espanyol i andorrà. Mentre, una trentena de titulats i titulades de les tres promocions anteriors segueixen a l’espera d’una solució per tal de poder exercir al més aviat possible.