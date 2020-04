Informar sobre el coronavirus amb llengua de signes

Es diu David, el veiem sempre vestit de negre per no cridar l'atenció, i a més de treballar com a intèrpret oficial de llengua de signes, té altres feines per completar la seva jornada laboral. Aquests dies va més enfeinat que mai entre les dues rodes de premsa que ha de cobrir diàriament i les compareixences puntuals del cap del Govern, que a diferència del directe, pot preparar amb una mica d'antelació.

Com amb qualsevol altra llengua, es necessita un domini profund per ser capaç d'interpretar-la en l'àmbit professional i la crisi sanitària de la Covid-19 ha portat reptes afegits, com els d'haver de crear nous signes per explicar paraules que han ampliat el vocabulari del nostre dia a dia. Una d'elles és, clarament, el terme "coronavirus".

L' ARA Andorra ha demanat a l' Associació d'Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes (AUELS) que mostri a través d'un vídeo, com es diu "coronavirus" en llenguatge de signes, i el resultat és prou visual perquè l'entengui tothom. En altres casos, com amb les paraules "pandèmia" o "Covid-19" es pot, "o bé lletrejar-les amb cadascun dels signes que representa una lletra, o bé formar la paraula a través d'un conjunt de signes que s'entendrà en un context concret", tal com explica el president d'AUELS, Daniel Buñuelo.

Altres curiositats de la llengua de signes, i que es fan presents aquests dies a les pantalles de televisió andorranes a través de les mans i les expressions corporals d'en David, és que és una llengua sense temps verbal. "Com no hi ha conjugació dels verbs, primer s'ha d'especificar si és avui, ahir, demà o d'aquí a una setmana, un any...", expliquen des de l'associació.



Malgrat que al nostre país la presència de l'intèrpret en llengua de signes sempre ha estat present, en altres països no hi ha hagut tanta empatia amb les persones sordes, sobretot des que va començar la pandèmia. A Espanya, la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FECOSA) i la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) es van haver de posar en contacte amb les televisions privades per reclamar que la figura de l'intèrpret en llenguatge de signes fos present durant les compareixences governamentals.