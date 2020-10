Ingressat amb fractura de fèmur un motorista després de patir un accident a la Massana

Un motorista de 27 anys ha hagut de ser trasllat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell aquest diumenge a la tarda després de patir un accident que ha tingut lloc a la parròquia de la Massana. Segons ha explicat el cap de guàrdia del centre hospitalari, a hores d'ara s'estan fent les tasques d'avaluació corresponents de les ferides i no es descarta que hagi patit lesions de major gravetat. A més, ha afegit que per l'aspecte que presentava haurà de romandre a l'hospital durant un llarg període de temps. Per la seva banda, el Cos de Policia informa que han rebut l'avís del sinistre pels volts de les 19.35 hores.

L'accident s'ha originat entre un Volkswagen Passat i una motocicleta Peugeot Tweet, ambdós amb plaques andorranes. El conductor del turisme, que estava estacionat en el mateix sentit de la marxa en què circulava la motocicleta, hauria girat a l'esquerra per incorporar-se a la via, provocant així el xoc entre els dos vehicles.