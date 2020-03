Innovació, formació i sostenibilitat centraran el debat de la ministerial de turisme iberoamericana

Andorra acull entre dilluns i dimarts la 12a reunió iberoamericana de ministres de turisme, que girarà al voltant de tres eixos: la innovació i la tecnologia; la formació i la capacitació i la sostenibilitat. Tal com ha posat en relleu la ministra de Turisme, Verònica Canals, en el marc de la recepció de benvinguda que s'ha ofert a les delegacions participants, "encara que tots els països són diferents els centres d'interessos estan reflectits" en aquests tres eixos sobre els quals es debatran i dels quals es derivaran les deu línies estratègiques que conformaran la declaració que serà elevada per a la seva aprovació en el marc de la trobada de caps d'estat i de govern iberoamericans que Andorra acollirà al mes de novembre.

Al seu torn, la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha fet èmfasi en el fet que "l'entreteniment" serà un dels "motors de creixement" de les economies dels països i que per tant el turisme jugarà un paper important, ja que cada vegada contribuirà més a aquest creixement. D'aquesta manera, s'ha mostrat convençuda que després de moments "complicats "com l'actual, amb la crisi del coronavirus, el turisme tornarà a increments tan importants com el que tenia fins ara i que se situava al voltant del 3% anual. Cal, però, que aquest desenvolupament del sector es faci "bé" i, per tant es tinguin en compte elements com "la sostenibilitat, la inclusió o el treball digne", tal com ha manifestat Grynspan. En aquest sentit, ha remarcat que la ministerial d'aquests dies servirà no només per debatre els reptes propis del turisme, com pot ser l' estacionalitat o la millora de la cadena de valor perquè l'impacte sigui cada vegada major als països, sinó també sobre els desafiaments de la regió, com pot ser incloure les indústries culturals i la gastronomia com a elements d'aquesta cadena de valor del turisme. En aquest sentit, ha incidit en què això significarà que s'hagi de fer un debat més transversal, ja que també hi ha implicats altres sectors.

Grynspan ha celebrat que Andorra hagi decidit organitzar aquesta ministerial i ha fet èmfasi en el fet que els països iberoamericans poden "aprendre molt" del Principat, per exemple de la seva feina per la sostenibilitat. En aquest sentit, Canals s'ha mostrat convençuda que un dels aspectes que pot interessar molt els participants pot ser el projecte per rastrejar mòbils i extreure'n dades que Andorra està implementant, ja que en ser un país petit pot tenir "un retorn" molt més ràpid que altres països més grans.

Durant l'acte de benvinguda el director executiu de l'OMT, Manuel Butler, ha celebrat "l'encert" que s'hagi decidit fer aquesta ministerial tenint en compte el pes del turisme en la regió iberoamericana. A més ha incidit en què l'agenda 2030 és el "'New Deal' global" i que el turisme té un paper "inestimable" per avançar cap a la sostenibilitat.

Al seu torn, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha recordat que un dels reptes del sector és adaptar-se al canvi de paradigma que per exemple s'està donant en el turisme de compres.

Grynspan ha volgut també agrair els esforços dels països per prendre part en aquesta ministerial en un moment en què a causa del coronavirus s'estan anul·lant moltes reunions i ha remarcat que això ha estat gràcies a "una gran organització" per part d'Andorra i també al compromís dels països amb l'espai iberoamericà.