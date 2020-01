Inspecció de Treball no ha rebut cap denúncia sobre els contractes laborals de la Creu Roja

Inspecció de Treball no ha rebut cap denúncia relacionada amb les irregularitats laborals denunciades per la Unió Sindical d’Andorra ( USdA) a la Creu Roja Andorrana. Així ho ha manifestat el ministre portaveu, Eric Jover, que ha afegit que l’ONG ha fet el que li corresponia ja que la “legislació laboral obliga que els contractes orals passin a escrits” i, en aquest sentit, des de l’executiu no s’ha rebut cap constatació de “dificultats o incidències” amb aquest canvi, tot i que sí ha admès que hi ha hagut alguna "consulta".

Quant a les afirmacions de l’USdA que deixarien entreveure que des de la Creu Roja s’estaria actuant perquè personal voluntari passés a una empresa privada a fer certes tasques, una maniobra que segons el mateix sindicat entraria dins els canvis que es volen impulsar des de l’executiu en el transport sociosanitari, Jover ha respost que no tenia informació sobre les reunions que s’estan duent a terme per al canvi d’aquest model de transport però ha volgut trencar una llança a favor de l’ONG i ha manifestat que la seva feina aporta “molt valor afegit” a la societat i ha aprofitat per agrair la tasca que es duu a terme.