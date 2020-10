Inspectors amb actitud amenaçadora

Nervis a flor de pell davant una crisi sense precedents i espurnes a dojo entre empresaris i funcionaris. La complicada situació que viuen la majoria de negocis del país contrasta amb la manera de fer d'alguns treballadors públics, que ja sigui per excés de zel o per manca d'empatia, actuen posant en el punt de mira i acusant "d'insolidaris", sense cap prova fefaent ni arguments tècnics, alguns restauradors i botiguers.

Cada dia són més els empresaris, autònoms i treballadors que qüestionen la manera de procedir d'alguns inspectors del Govern. Els diferents decrets publicats, ambigus en alguns punts com per exemple en l'àmbit de la restauració a l'hora d'interpretar que es pot considerar dinar o sopar en un restaurant, fan que "apujar la persiana cada dia sigui un malson", expliquen diversos restauradors del país. "Ens sentim qüestionats, fins i tot assetjats, la Policia constantment vigilant-nos i alguns inspectors del Govern visitant-nos i amenaçant-nos amb sancions. Intentem fer la nostra feina i complim amb tot, no entenem per què als que ho fem bé ens han de qüestionar i matxacar d'aquesta manera".

En aquest sentit, recorden que els establiments s'han adaptat a totes les mesures que s'han anat decretant, que s'ha invertit en productes desinfectants, en mampares, en garantir les distàncies de seguretat i limitacions d'aforament. En definitiva, se segueixen les normes i s'intenta fer tot amb la màxima diligència, però alhora es lamenta que "alguns inspectors, com el cas d'un funcionari del departament de Comerç, acusin als restauradors que encara resten oberts d'oportunistes i insolidaris", ha manifestat a aquest diari la propietària d'un restaurant del centre històric de la capital.

En una inspecció efectuada aquest divendres, aquest funcionari hauria acusat la cambrera d'un restaurant de tapes de no fer bé la seva feina, tot dient-li que "servir aquest tipus de format no es pot considerar menjar". Tot plegat hauria ocorregut a més a més davant de la clientela, segons es veu en les càmeres del local, que davant la situació s'ha mostrat perplexa i la majoria ha optat per marxar. La propietària del negoci ha manifestat a l'Ara que "aquest tipus d'inspeccions són com una cacera de bruixes, a diferència de quan ens visita el cos de Policia, que amb discreció, educació i professionalitat, ens informen de les mesures i verifiquen que les apliquem correctament sense qüestionar en cap moment la nostra feina".

La mateixa propietària es pregunta "fins a quin punt és lícit que un inspector del Govern exigeixi una còpia dels tiquets de caixa de les taules que estan dinant o sopant en un servei". En aquest sentit, destaca que "aquest inspector, que en cap moment va mostrar ni un sol document acreditatiu de la seva identitat, va exigir una còpia de cada tiquet de taula assenyalant amb el dit a la cambrera amb una actitud desafiant i amenaçadora".