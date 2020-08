Instal·lacions per rebre esportistes d'elit estrangers a Ordino

Després que aquest dilluns en el campionat d'Andorra d'atletisme, l'atleta espanyol, Bruno Hortelano, trenqués el rècord d'Espanya en 150 metres amb un temps de 15,42 segons, aquest dimarts ha visitat les instal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino (CTEO) acompanyat per la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i pel secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz. En la seva estada al Principat, Hotelano ha declarat que estat fantàstica i ha indicat que s'alegra moltíssim d'haver escollit la prova del campionat andorrà per debutar aquest any després de la lesió que va patir al tendó d'Aquiles. Al veure les instal·lacions, s'ha mostrat sorprès en veure una pista tan bona i ha declarat que "no descarta venir a fer un campament d'entrament en algun moment, especialment a l'hivern", ja que fins ara només tenia la pista de Sabadell. "Hi ha unes instal·lacions molt completes i no descarto parlar amb el meu equip per intentar planejar una altra visita".

En la mateixa línia, el secretari d'Estat, Justo Ruiz, ha manifestat que és un privilegi pel país tenir la presència d'un esportista d'elit i ha afegit que un dels objectius que tenen amb les instal·lacions és "exportar-les" i "hem d'intentar que esportistes d'alt nivell de fora d'Andorra tinguin el nostre país com un punt de referència en els seus entrenaments i en les seves estades". En un principi les instal·lacions estan dotades de serveis pensant en els esportistes del país, però Andorra no s'ha de conformar amb això i ha d'oferir aquests serveis a esportistes d'alt nivell d'altres indrets, ha comentat Ruiz. En aquests moments, des del ministeri es té 51 esportistes becats però en un futur es vol intentar obrir aquest ventall perquè esportistes més joves que puguin tenir un futur en el seu esport, també "puguin utilitzar la instal·lació".

Durant la visita, Hortelano ha subratllat que la prova disputada aquest dilluns és la primera carrera de la temporada per Tòquio 2021. De fet, ha insistit molt que el que busca "és seguir gaudint de l'atletisme" perquè hi ha hagut moments de la seva carrera esportiva en què ha perdut la il·lusió i "s'ha tornat més treball que res més". Quant als objectius de Tòquio, ha declarat que es mostra ambiciós però que en el fons el que realment voldria és buscar les sensacions que mai ha tingut competint. "M'agradaria córrer de forma bonica i sentir-me bé corrent", ha explicat Hortelano, qui lògicament ha indicat que també té objectius sobre marques que voldria atacar enguany. Tot i així, ha comentat que el millor que pot fer és despreocupar-se, no obsessionar-se i aplicar lliçons que ha après durant el confinament com la paciència i la flexibilitat.

Sobre aquest canvi en la seva manera de pensar, porta tot l'any treballant per canviar el xip i ha declarat que aconsegueix "a força d'anar rebent cops fins a finalment aprendre de les experiències de la vida", que són les quines et fan adonar que tot és igual i que el principal és gaudir. Finalment, Hortelano ha remarcat que el camí que ha de seguir ara és el de buscar sensacions, no córrer tant al 100%, sinó deixar "que la ment se separi del cos i tornar-me un observador d'un cos que funciona sol com una màquina", ja que en velocitat "pensar en la carrera l'únic que pot fer és perjudicar-te".