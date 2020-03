Institucions i empreses recomanen als ciutadans que facin els tràmits per internet

Les institucions públiques fan una crida als ciutadans a què evitin fer els tràmits que no siguin imprescindibles de manera presencial. A més, s’han pres mesures que aquest divendres al matí ja eren visibles en punts com l’edifici administratiu del Govern o a la CASS, on s’intentava que els ciutadans que hi anaven no es concentressin.

En aquest sentit, el ministre portaveu, Eric Jover, ha demanat que s’evitin fer els tràmits que no siguin indispensables, “retardar els tràmits no immediats”, ha dit. Els que siguin urgents, que es facin amb cita prèvia i ha recordat a la ciutadania que n’hi ha molts que es poden fer virtualment. Des del Govern s’han compromès a fomentar el teletreball entre el funcionariat.

A l’oficina central de tràmits s’estan prenent mesures de precaució. Les cues d’espera que habitualment es formen dins l’edifici, s’estan formant de manera ordenada a fora de les instal·lacions, amb una persona de seguretat que controla l’entrada. Un cop dins, es mantenen les mesures de seguretat entre els ciutadans.

Des de la CASS han emès un comunicat en què es demana que es facin les tramitacions a través de la web i recorden que aquells que tinguin la contrasenya o el certificat electrònic nacional poden demanar formularis de desplaçaments i volants mèdics, així com fer d’altres gestions. Els que no puguin fer-se de manera digital, afegeixen, s’hauran de tramitar a través de la pàgina web www.cass.ad/tramits. S’hauran d’enviar a través d’internet o bé deixar l’imprès a la bústia de la CASS amb la còpia del document d’identitat. A més informen que no hi haurà servei d’informació presencial i, per tant, les preguntes s’hauran de plantejar per telèfon o per correu electrònic. A més, es limita l’aforament a les diferents plantes i es recomana demanar cita prèvia. A partir de dilluns, l’horari d’atenció serà de vuit del matí a dos quarts de tres de la tarda i asseguren que també s’ha posat en marxa un protocol de teletreball.

Els comuns també han fet una crida als ciutadans a no anar als serveis de tràmits si no és imprescindible. També s’hi han sumat altres organismes, com per exemple les entitats bancàries, que han emès un comunicat en què recomanen als clients que evitin “en la mesura del possible desplaçar-se a les oficines bancàries per tal de contenir al màxim la cadena de transmissió”. En aquest sentit, recorden que tenen serveis de banca en línia, la banca telefònica i els caixers automàtics.