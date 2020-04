Insults i amenaces des dels balcons

Les restriccions decretades arran de les mesures preventives amb motiu de l'emergència sanitària passen sobretot per quedar-se a casa i mantenir una mínima distància entre les persones que surten al carrer, a banda de dur mascareta i rentar-se les mans amb gels hidroalcohòlics. L'obligatorietat de respectar el confinament excepte en casos justificats –sortir a comprar productes de primera necessitat, anar a treballar o passejar la mascota- és motiu de seguiment i denúncia pública per part de molts veïns.

La crisi del coronavirus ha canviat els hàbits de la població, especialment en l'àmbit de les comunicacions. Les xarxes socials han experimentat un salt de qualitat i s'han convertit en una poderosa eina per organitzar grups, coordinar campanyes i denunciar la picaresca d'alguns comerços i la insolidaritat d'algunes persones.

A la publicació de tiquets de supermercats o farmàcies on hi apareixen preus molt per sobre de l'habitual, els darrers dies s'hi han afegit comentaris despectius i agressius, insults i acusacions de tota mena envers persones que suposadament se salten l'obligació de quedar-se a casa. El cert és que la policia ha controlat i identificat desenes de casos que fan cas omís a les restriccions i el confinament, ja sigui per sortir a fer esport o senzillament per anar a passejar.

Les autoritats es felicitaven a començament de setmana pel civisme demostrat per la majoria dels ciutadans, fet que feia pensar que no s'aplicarà l'estat d'alarma. No obstant, en les darreres jornades sembla que s'està produint cert relaxament que, a banda de posar en risc a tota la població, demostra una manca de responsabilitat i un elevat grau d'insolidaritat d'alguns que es passen per alt les normes de convivència.