Intervenció de la policia per l'atac d'un gos a una menor

La policia va haver d’intervenir dissabte després que un gos ataqués una menor. Així, des del cos d’ordre han confirmat aquest dimarts que dissabte van ser requerits per un incident amb una menor implicada i un gos. Els fets haurien tingut lloc al rec de l’Obac, a Andorra la Vella, i gos podria ser de raça potencialment perillosa, segons el relat de la mare de la menor.

La nena, de dos anys, hauria estat atacada per l'animal mentre passejava amb la mare pel rec i hauria patit ferides a la cara. Segons explica la denunciant, el gos aniria deslligat i sense morrió en el moment de l'atac. Posteriorment, la policia s'hauria presentat al domicili de la propietària del gos (que assegura que l'animal duia el morrió) ja que en el moment de l'agressió no es va formalitzar cap tràmit, tal com explica la mare de la menor.

Davant la gravetat dels fets, la mare de la nena hauria presentat, d'una banda, una denúncia davant del cos dels banders, des d'on li haurien assegurat que es procediria a obrir-li un expedient a la propietària de l'animal i, de l'altra, a la policia.