Investigadors de la Fundació Josep Carreras curen una malalta de Covid-19 amb un fàrmac contra el càncer

Investigadors alemanys de la Fundació Josep Carreras han aconseguit curar en 48 hores una dona en estat crític gràcies al fàrmac per al càncer Ruxolitinib. Ara aquests investigadors ja han començat un assaig per comprovar l'eficàcia del tractament en altres pacients, segons avança Catalunya Informació i ha recollit l'ACN.

La malalta, de 65 anys, tenia una insuficiència respiratòria i cardíaca molt greu i no havia reaccionat a cap tipus de tractament. El fàrmac li va reduir els símptomes en només 48 hores, ha explicat el vicepresident de la fundació, Evarist Feliu, que ha detallat que "la tenien ingressada i intubada, que li havien fet una traqueotomia i que anava de mal en pitjor".

Els investigadors han iniciat un estudi per comprovar els resultats amb altres pacients, cosa que és el pas previ perquè el medicament es pugui administrar de manera general a pacients greus. Amb tot, amb els resultats actuals i si els comitès ètics de cada hospital ho aproven, es podria utilitzar com a tractament per a malalts en estat crític sense altres possibilitats de tractament.

Feliu ha explicat en declaracions a la cadena de ràdio que "aquest no és un fàrmac antivíric" i que "domina les reaccions inflamatòries que produeix el virus quan arriba als pulmons".