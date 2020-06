Investigadors de la UB afirmen que el virus del covid ja era a Barcelona fa un any

El virus del covid-19 hauria estat circulant per Barcelona almenys des del 12 de març del 2019, segons un estudi de la Universitat de Barcelona publicat al repositori medRxiv. Els investigadors han trobat el SARS-CoV-2 en aigües residuals recollides gairebé un any abans de l'inici de la pandèmia. Segons aquests resultats, el virus hi era molt abans que es detectés el primer cas de covid-19 a Wuhan el desembre del 2019.

Diversos experts aliens a l'estudi consultats pel diari ARA, tanmateix, criden a la prudència, ja que l'estudi encara no ha sigut publicat en cap revista científica. "Cal veure què diuen els revisors de les publicacions i tenir més informació sobre l'estudi", alerta el doctor Tomàs Pumarola, cap del servei de microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. "Malgrat que és un equip referent en aquest camp de la investigació, cal tenir en compte que només una mostra ha donat positiu", afegeix. En cas que l'estudi sigui confirmat i el virus ja fos a Catalunya el març de l'any passat, el doctor Pumarola contempla la possibilitat "que fos un cas aïllat que va arribar des de fora i va passar pocs dies a Barcelona, insuficient per causar cap brot".

El cap de secció de malalties infeccioses de l'Hospital de Bellvitge, Miquel Pujol, també crida a la prudència, i la publicació el sorprèn. "A l'Hospital de Bellvitge, referent en pneumònies, hauríem rebut casos estranys, perquè és un virus altament contagiós, i no va passar", afirma, i reconeix que no li quadra amb la realitat hospitalària del país durant aquelles dates. Altres experts consultats també criden a la prudència i a esperar que l'estudi sigui publicat a revistes científiques. Des de l'inici de la pandèmia, els preprints han sigut qüestionats per part de la comunitat científica per la seva incidència en l'opinió pública abans d'estar publicats per revistes científiques.

Malgrat que és una malaltia respiratòria, com que el covid deixa una gran quantitat de genoma a les femtes, s'ha descobert que l'anàlisi de les aigües residuals és una bona eina per estudiar la pandèmia. Des del 13 d'abril els investigadors han analitzat setmanalment mostres obtingudes en dues grans plantes de tractament d'aigües residuals de Barcelona. Així, van comprovar que "els nivells del genoma del SARS-CoV-2 van coincidir clarament amb l'evolució dels casos de covid-19 en la població", explica Albert Bosch, catedràtic de la Facultat de Biologia de la UB i coordinador del treball.

Però el 13 d'abril ja feia un mes que s'havia decretat l'estat d'alarma. Els investigadors van voler comprovar què passava durant els primers mesos de l'any. Amb mostres congelades, van comprovar que ja hi havia genomes SARS-CoV-2 en la femta recollida a les aigües residuals entre principis del gener i el març del 2020. El titular era clar: el virus ja era a la ciutat quaranta dies abans del primer diagnòstic. Si bé el primer cas de coronavirus a Catalunya es va notificar el 25 de febrer, 41 dies abans, el 15 de gener, ja es detectava la presència del virus a Barcelona.



"Els infectats per covid-19 haurien sigut assignats erròniament com a diagnòstics de grip comuna en l'atenció primària, fet que hauria contribuït a la transmissió comunitària abans que es prenguessin mesures de salut pública", afirma Bosch, que creu que l'estudi evidencia la validesa anticipatòria de la vigilància de les aigües residuals. El també president de la Societat Espanyola de Virologia ha afirmat que, en el cas concret de Barcelona, "haver detectat la difusió del SARS-CoV-2 amb un mes d'anticipació hauria permès una millor resposta a la pandèmia".