Investiguen un segon cas d’explotació laboral a Sant Julià

La investigació oberta arran del cas del treballador sense papers en una explotació agrícola d’ Auvinyà ha posat al descobert un possible segon cas d’explotació laboral. Es tractaria d’un home natural de Portugal que va venir a Andorra per ajudar en la fruiteria que l’esposa del masover tenia al centre de Sant Julià de Lòria. L’home, que tindria algun vincle familiar amb la gerent de la fruiteria, va acabar tornant a Portugal a l’afartar-se de la seva situació irregular i no percebre el salari acordat.

Es dona la circumstància que l’home s’hauria cansat de la precarietat laboral però al no disposar de prou diners per retornar a Portugal va demanar ajuda al Julio, l’altre home que treballava de manera irregular en jornades de fins a 12 hores a l’explotació agrícola d’Auvinyà. El Julio va ser qui li hauria pagat el bitllet de tornada al primer.

De fet, el Julio també s’havia plantejat retornar a Portugal després d’haver-li demanat al masover, en almenys tres ocasions, que regularitzés la seva situació. La resposta a aquesta demanda solia ser que ja li arreglarien els papers. Però el tràmit no arribava i el Julio, per por a represàlies, no es va atrevir a denunciar davant les autoritats.