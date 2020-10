Investiguen la mort d’un home a l’avinguda Doctor Mitjavila

Un home adult, sobre la quarantena d’edat, ha estat trobat estès al terra aquest dimecres al matí, cap a les 7, a l’avinguda Doctor Mitjavila d’Andorra la Vella. Els testimonis que l’han anat a socórrer se l’han trobat estirat a l’acera i enimg d’un bassal de sang. L’home ha estat traslladat a Urgències de l’hospital però no han pogut salvar-li la vida. Ara la policia investiga el succés, i apunten que no tenen, a primera vista, cap evidència que hi hagi hagut cap acte de violència amb la participació de terceres persones. De fet, una de les hipòtesis amb les quals treballa el cos és que l’home hauria caigut i s’hauria fet un traumatisme. La investigació està oberta.