L'AAME denuncia que hi ha monitors d'esquí que estan marxant d'Andorra

L'Associació Andorrana de Monitors d'Esquí (AAME) ha efectuat aquest dilluns l'assemblea ordinària de socis, amb la presència d'una vintena de persones. La reunió ha tingut com a objectiu repassar els diferents temes que la junta directiva de l'entitat ha portat a terme durant la tardor. El president Carles Iriarte ha denunciat "precarietat laboral", una reivindicació que no és nova, però que va en augment a causa del canvi en la tipologia de contracte que reben els monitors. El mateix Iriarte ha comentat també que "hi ha monitors que venen a fer temporada i que porten des d'octubre al país, que han hagut de marxar perquè no tenien feina". Tot i que la massa d'associats fluctua, com ha indicat el mateix Iriarte, actualment l'AAME disposa al voltant els dos-cents socis.

L' assemblea ordinària ha abordat totes les incidències que ha tingut l'AAME durant la temporada 2018-2019 i la manera de poder solucionar aquests problemes. A la mateixa assemblea Iriarte ha exposat als socis com s'han desenvolupat les diferents reunions amb el Govern, tant amb diferents ministres com el mateix cap de Govern, que ha estat posat en coneixement dels problemes que pateixen els monitors andorrans, del que és l'anomenat "país de neu". El president de l'AAME també ha informat que va traslladar al cap de Govern "si la professió de monitor d'esquí és una professió de futur o si al ritme que anem serà, aviat, una professió extingida".

Un altre dels objectius que es marca Carles Iriarte és "poder seure a la mateixa taula amb la patronal", un fet que "fa molts anys que ho intentem i encara no ho hem aconseguit". Defensant els drets dels monitors d'esquí, el president de l'estament andorrà creu fonamental que els monitors "se'ls hi faciliti els EPIs (equip de protecció individual); igual que si treballes a l'obra, l'empresa et facilita el cas, les sabates de seguretat, doncs en el nostre sector no passa i per exemple no reben guants".

El mateix Carles Iriarte ha demanat " una llei específica de la neu" i ho justifica dient que, "com que el Govern diu que som un pilar per l'economia, doncs que ho sigui també per a la ciutadania i no només per la classe empresarial".

Les condicions laborals dels monitors d'esquí també és una de les reclamacions que fan des de l' AAME. En aquest sentit, Iriarte ha comentat que "les estacions d'esquí ens estan assalariant i com a assalariat tenim uns deures i uns drets. La formació de monitor d'esquí és de cinc anys i actualment el sou màxim de nivell 2 que troben feina al Japó o al Canadà no arriba a la mitjana dels sous a Andorra". Per Carles Iriarte i l'AAME, "la qualitat de l'esquí a Andorra fa molts anys que cau en picat, moltes vegades diem que no som monitors sinó que som passejadors".

Els problemes de l 'habitatge també no passen per alt als monitors d'esquí. En aquest sentit, Iriarte ha volgut expressar que "el problema de l'habitatge no és dels temporers, sinó de totes les persones d'Andorra" i reclama unes mínimes condicions a les empreses que decideixen contractar gent de fora. "Si hi ha empreses que porten gent d'altres països per treballar, han de responsabilitzar-se que tinguin unes condicions mínimes de treball i d'allotjament". Iriarte ha afegit que "no pot ser que els cridin a l'octubre i no comencin a treballar fins al gener, cosa que provoca condicions inhumanes i gent molt escurada perquè venen amb els estalvis".