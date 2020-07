Ironman prepara cinc proves a Andorra

L'Andorra Ultra Trail deixa pas a alternatives esportives de gran format que s'estan gestant al país. Ironman, una de les companyies punteres en l'organització d'esdeveniments esportius, i Govern estan a punt de tancar un acord que duria al país fins a cinc proves que es diputarien el juliol de l'any vinent.



L’acord contempla que al juliol del 2021 se celebrarien cinc esdeveniments esportius a Andorra amb una estimació inicial prevista de sis mil atletes i el suport d’uns 20.000 espectadors. Estarien oberts a tot tipus de participants: amateurs, professionals o celebritats. El paquet inclouria en principi una triatló, una cursa de muntanya i una prova ciclista, a banda de dos més que no han transcendit i s’entén que aprofitaria per englobar algunes de les que ja es fan. Es calcula que l’impacte econòmic per a Andorra de les proves podria ser superior als deu milions d’euros.