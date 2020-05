Irritacions i èczemes per culpa del rentat de mans i dels gels desinfectants

Una de les recomanacions més importants d'aquesta pandèmia de la Covid-19 ha estat el fet de portar les mans netes. Aquesta mesura ha quedat inculcada dins la nostra ciutadania ja sigui amb l'ús de guants, amb el rentat amb aigua i sabó o amb l'ús de gels hidroalcohòlics. Tot i la necessitat de protegir-nos per la por al contagi, un excés de l'ús d'aigua i sabó i d'aquests gels desinfectants pot provocar irritacions, dermatitis irritatives i èczemes a la pell. El director de la unitat de dermatologia de Dermandtek, Francesc López Gil, ha assegurat que l'impacte constant d'aquests productes a les nostres mans és "un càstig i pot ser destructiu per la nostra pell". A més, ha comentat que quan ens rentem les mans, a banda d'eliminar el possible virus, també ens emportem el greix de la pell. Per aquest motiu, ha recomanat que una de les possibles solucions és l'ús de crema hidratant o de guants.

Molta gent no està acostumada a posar-se una quantitat important de crema hidratant durant el dia o abans d'anar a dormir, per això, "abans de rentant-se cada dos per tres les mans, té més sentit canviar-se de guants cada vegada que s'hagi de tocar alguna cosa diferent". En aquesta línia, ha afegit que fins i tot, es pot utilitzar el gel hidroalcohòlic amb els guants posats.

Tenint en compte que l'ús de crema hidratant pot ajudar a tornar a posar aquesta capa de greix a la nostra pell, López ha indicat que la mesura més efectiva és rentar més sovint les zones comunes de les llars com poden ser els poms de les portes i no tant les mans. "Tenint la casa neta no cal rentar-se tan sovint". A més, també ha afegit que dins del nucli familiar no és necessari aquest rentat compulsiu perquè "si no ens hem contagiat fins ara, ja no ho farem".

Però aquesta pràctica necessària de la higiene de mans, té conseqüències lògiques en la pell en aquelles persones que porten les recomanacions a l'extrem. "Sempre hi ha persones que la por els genera conductes extremistes i compulsives", ha comentat el dermatòleg, que ha reiterat que el fet que es vulgui estar protegit pot provocar danys a la pell. Tot i així, també ha assegurat que aquestes possibles irritacions o èczemes no sortiran a tothom perquè la pell de cadascú és completament diferent, i en principi, si es té una pell sana i cuidada amb un ús regular de crema hidratant, no hauria de passar res.