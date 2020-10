Ja hi ha 21 ingressats a l'hospital per Covid-19

Fins a 260 nous positius des de divendres. En la darrera actualització sanitària d'aquest dilluns, el Govern ha informat que hi ha 2.370 positius, dels quals 702 es troben actius, 185 més que el divendres. Les persones ingressades a l'hospital s'eleven a 21, amb 17 persones a planta i quatre a l'UCI. D'aquests ingressats, dos es troben sota ventilació mecànica. Quant als centres escolars, hi ha 37 classes amb algun alumne aïllat.



La secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, i la metgessa de Salut Pública del ministeri, Mireia Garcia, han actualitzat aquest dilluns les dades sanitàries: hi ha 21 ingressats, quatre d'ells a l'UCI i dos dels quals amb ventilació mecànica.



Així doncs, els positius per coronavirus s'han disparat, i des de la darrera actualització de les dades sanitàries d'aquest divendres passat, s'han detectat 260 nous positius. Així, els casos totals des de l'inici de la pandèmia s'eleven a 2.370, dels quals 1.514 corresponen a aquesta segona onada. El nombre d'actius en aquests moments se situa en 702, 185 més que en la darrera actualització, ja que hi ha hagut 75 nous recuperats, elevant el nombre de persones que han superat la malaltia a 1.615. Pel que fa als ingressats, fins a 21 persones es troben a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb disset malalts a planta i quatre a la Unitat de Cures Intensives, una persona més després que s'hi traslladés un pacient que es trobava a planta. D'aquests, dues persones es troben sota ventilació mecànica.

A l'àrea Covid-19 habilitada a la cinquena planta del Cedre continua havent-hi nou residents provinents de Salita ingressats i en les darreres hores no s'ha detectat cap nou positiu als centres sociosanitaris. Des del Govern s'ha volgut donar un missatge de tranquil·litat pels familiars amb residents del Cedre, i s'ha recordat que hi ha una separació d'accessos i de personal amb la resta del centre sociosanitari.



Des de l'executiu s'ha volgut remarcar la importància d'acatar les mesures per tal de reduir la interacció social. "Ara mateix el virus està circulant i hem de ser conscients i curosos", ha emfasitzat Mas. Un dels indicadors que mostra aquest augment i que preocupa al Govern és la taxa de reproducció del virus, la qual ha passat d'1,02 a 1,23. D'altra banda, aquest dimecres s'iniciarà el cribratge voluntari a Encamp amb l'opció de l''stop lab' mòbil concertant cita a través del telèfon 821.955. De fet, s'inicia per Encamp perquè "és una de les parròquies que té una incidència més altra", ha indicat Garcia. Finalment, degut a aquest increment de casos en els darrers dies, el Govern es reunirà aquest dilluns a la tarda per avaluar la situació i veure si cal canviar alguna mesura presa.