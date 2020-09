Ja estan prohibits els grups de més de sis persones a Catalunya

A Catalunya ja estan prohibits els grups de més de sis persones. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest dissabte la resolució que limita les trobades, que està en vigor des d'ara i que de moment té una vigència per un període de 15 dies. El text diu que es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, excepte que convisquin juntes, tant en l'àmbit privat com en el públic. A més, en les reunions de fins a sis persones a l'espai públic no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes. El màxim de sis persones també s'aplica a les taules o agrupacions de taules dels establiments d'hostaleria i restauració, tant a l'interior dels locals com a les terrasses.

En canvi, queden fora d'aquesta prohibició les activitats laborals, de culte i els actes religiosos -que inclouen casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres- així com els mitjans de transport públic. El límit de sis persones tampoc s'aplica a les activitats docents -incloses les universitàries-, les activitats d'oci infantil i juvenil -incloses les extraescolars-, les activitats d'intervenció sociosanitària -serveis socioeducatius i centres oberts-, juntament amb el transport escolar. També queden fora de la mesura les activitats culturals, d'arts escèniques, musicals, cinemes i exposicions, que poden ser en recintes estables, com teatres, cinemes, carpes de circ o instal·lacions similars.

Pel que fa a biblioteques, arxius, museus i monuments, continuen oberts i s'hi apliquen els plans sectorials, cosa que es fa en les diverses activitats incloses en les excepcions de la prohibició. Així mateix, les activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils, juntament amb les activitats esportives, com gimnasos i instal·lacions esportives, queden fora del límit de sis persones. Per acabar, la prohibició tampoc afecta el dret de manifestació, que es podrà exercir en les condicions que determini l'autoritat. Malgrat tot, en les reunions i trobades no hi poden participar persones amb símptomes de covid-19, que hagin d'estar aïllades o en quarantena.

La resolució també diu que correspon als ajuntaments determinar la celebració de les fires i festes majors. En aquest sentit, correspon als ajuntaments i a la Generalitat les funcions de vigilància, inspecció i control de la limitació.

Minimitzar la transmissió

Com que aquesta mesura afecta les llibertats i els drets fonamentals, no s'ha publicat al DOGC ni ha entrat en vigor fins que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l'ha ratificat, cosa que no va passar fins aquest divendres. La prohibició es va anunciar dimarts i el Procicat la va aprovar dimecres amb l'objectiu de minimitzar la transmissió del virus en entorns i ambients familiars i trobades entre amics, que és quan les persones tenen conductes de risc per un relaxament de la distància de seguretat.