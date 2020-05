Jim Roldàn, qui va aconseguir els tests d'anticossos, assegura que va arribar a patir pels diners del Govern

El metge i emprenedor català, Jim Roldàn, qui va aconseguir els 150.000 tests d'anticossos a la Xina per a Andorra, assegura que va arribar a patir pels diners del Govern per si no arribaven els tests i indica que des que Andorra li va fer la demanda fins que van arribar els tests, van passar 18 dies. Roldàn va explicar tot el procediment i els problemes sorgits per aconseguir aquests tests al programa de Preguntes Freqüents de TV3. En aquest sentit, Roldàn és un emprenedor social que porta 10 anys a la Xina amb la seva empresa sanitària.

Durant l'entrevista, Roldàn declara que va ser el director del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària ( SAAS), Josep Maria Piqué, qui es va posar en contacte amb ell i li va explicar el pla que tenien pensat a Andorra i la necessitat d'aconseguir 150.000 tests d'anticossos. Així, Roldàn indica els problemes que va tenir per aconseguir els tests per les restriccions que estava posant la Xina per exportar material, ja siguin empresarials, sanitàries o econòmiques, i per la gran demanda i la poca oferta que hi havia.

A més, comenta que va ser ell qui va enviar els més d' 1,2 milions a la Xina per efectuar el pagament i que va arribar a patir pels diners del Govern. Tot i així, tal com explica, al final els tests, els quals declara que tenen una precisió i fiabilitat molt alta, van poder arribar al Principat. En comptes de fer-ho amb 14 dies, van arribar en 18 pels diferents controls sanitaris i pels problemes amb els vols xàrters per portar el material, declara Roldàn, qui finalitza assegurant que el que està fent el Govern d'Andorra és un gran projecte per fer front a la pandèmia.