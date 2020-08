Joan Carles I fuig d’Espanya assetjat per la corrupció

L’abdicació, el càstig i ara la fugida. Assetjat per les investigacions judicials per presumpta corrupció, Joan Carles I va comunicar ahir a Felip VI que deixa de viure a la Zarzuela i abandona Espanya per anar-se’n a l’estranger. Una decisió històrica motivada pel degoteig constant d’informacions sobre el cobrament de comissions per l’AVE a la Meca que ja estaven investigant Suïssa i la Fiscalia del Tribunal Suprem. Un pas que el rei emèrit va atribuir en una carta al seu fill a “la repercussió pública de certs esdeveniments passats” de la seva “vida privada” però que és, en realitat, un moviment desesperat per intentar aixecar un tallafocs definitiu i ja veurem si efectiu entre la seva figura i la de l’actual rei, que al març ja havia intentat distanciar-se del seu pare renunciant a l’herència i retirant-li l’assignació econòmica.

Sis anys després de deixar el càrrec i en plena investigació contra ell, Joan Carles I marxa d’Espanya sense, per ara, destí conegut. Ahir la Zarzuela no va voler concretar on anirà –tot apunta que a algun país europeu– ni confirmar si, tal com van informar diversos mitjans, l’exmonarca ja és fora del país. La Casa del Rei es va limitar a fer pública cap a les sis de la tarda la carta que el rei emèrit havia fet arribar al seu fill, en què assegurava que marxa per facilitar que l’actual monarca pugui desenvolupar la seva activitat institucional amb “tranquil·litat i serenitat”. No feia, però, cap referència directa a les investigacions que l’afecten. Això ho va deixar en mans del seu advocat, Javier Sánchez-Junco, que en un comunicat posterior va assegurar que, malgrat abandonar Espanya, el rei emèrit continua a disposició del ministeri fiscal per a qualsevol tràmit que consideri oportú.