Jocs de pistes i una subhasta per cloure el Carnaval d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany

El Robatori de les Olles i el judici i cremada del Carnestoltes han posat aquest dimarts el punt final al Carnaval conjunt de les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Un joc de pistes per descobrir els diferents elements que els participants en el Robatori de les Olles havien de trobar i una subhasta en lloc del tradicional judici al Carnestoltes han estat els trets diferencials de la festa.

Així, els participants en el Robatori de les Olles han hagut d’esbrinar un seguit de pistes per anar trobant els aliments que han acabat conformant l’olla. El recorregut ha arrencat a la plaça Guillemó, des d’on s’han dirigit a l’església de Sant Esteve i a la placeta de la Consòrcia, per acabar a les escales de Casa de la Vall i la plaça de davant el Consell General. Han estat tres les pistes que han hagut de resoldre i en cada punt del Centre Històric han fet un ball.

Tot seguit ha tingut lloc el judici al Carnestoltes. Ara bé, el jutge ha avisat els assistents a la plaça Guillemó que no es tractaria d’un judici, per la lentitud de la justícia, sinó que aquest any es faria una subhasta ben curiosa: s’ha sortejat el Punt de Trobada, el terreny de la Portalada, la Seu de la Justícia i l’heliport. En aquest darrer cas s’ha optat per no fer una subhasta sinó per regalar-lo. Els diners recaptats, ha dit el jutge, han d’anar destinats a la unitat de radioteràpia, ajudar els joves amb addiccions o a mesures per al lloguer. D’aquesta manera, els temes d’actualitat eren ben presents en aquesta curiosa subhasta que ha precedit la crema del Carnestoltes. L'acte també ha comptat amb les actuacions de l'Esbart Dansaire i l'Esbart Santa Anna. I abans de plantar-li foc al Carnestoltes, el jutge ha avisat els dirigents que intentin resoldre tots aquests problemes si no volen acabar com el ninot.