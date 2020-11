Jordi Cahafeiro: "Fins sempre, Punt de Trobada"

Jordi Cahafeiro Cobles, fill del fundador del Punt de Trobada, ha expressat a través de les xarxes socials el seu sentiment coincidint amb el lliurament de les claus del centre comercial als seus propietaris. La publicació d'un escrit a mode d'epitafi ha aixecat desenes de comentaris. A continuació reproduïm el text íntegre:

“ Avui 30 de novembre de l'any 2020, després de 30 anys ens hem vist obligats a tancar. Vull dedicar aquestes paraules a tots els empleats del Punt de Trobada que durant aquests 30 anys heu fet possible que hàgim estat un referent a Andorra i fora d'ella. Agrair especialment als que us heu quedat fins al final al meu costat, desitjar-vos a partir d'ara un futur esperançador, que pugueu trobar aviat una ocupació en aquest període de pandèmia i desitjar-vos de tot cor tot el millor sempre, sou els millors i sempre serem la família del Punt de Trobada. Gràcies als milers de proveïdors que ens han donat suport en aquests 30 anys ja que hem crescut junts en aquesta aventura i va ser un plaer poder tractar amb cada un d'ells. Ningú mai podrà reemplaçar el Punt de Trobada perquè és i serà sempre un símbol d'aquest país i per molt que passin els anys aquest edifici construït pel meu pare es seguirà dient Punt de Trobada. La meva família i jo ens n’anem amb el cap molt alt per com ens hem comportat complint amb l'execució de la sentència, per com hem complert amb tots i cadascun dels treballadors, pagant fins a l'últim cèntim de les seves indemnitzacions, pagant a tots els proveïdors i complint fins al final amb les nostres obligacions. Ens ho han posat difícil, molt difícil i ho sento pels que pensaven que no ens anàvem a sortir, lamentablement per a aquestes persones ho hem aconseguit. Agrair als milions de clients que durant aquests 30 anys ens han visitat i ens han estat fidels, moltes gràcies a tots perquè sé que mai ens oblidareu. El meu últim pensament és per al meu pare, vull agrair-li aquests 30 anys al seu costat, sempre va ser i serà el meu mestre ja que cada dia aprenc al seu costat. Gràcies papa. I pels que vinguin al darrere que cullin el que han sembrat ja que no mereixen altra cosa. Fins sempre Punt de Trobada”.