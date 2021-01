Jordi Pascal: "Els socis han vist que el club treballava per a ells, que s'anava millorant l'atenció"

Quin balanç fa de l'any 2020? Quina repercussió ha tingut la crisi per a l'entitat?

En la part humana sí que ens ha repercutit en el sentit que el país ha patit. Nosaltres hem pres les mesures oportunes perquè cap del nostre personal es contagiés. Hem mantingut l'atenció al client tot el dia i, per tant, aquesta part la podem considerar positiva perquè la relació amb el client s'ha mantingut i perquè, a més a més, no hi ha hagut cap cas entre els nostres empleats. Per la part econòmica, naturalment hi ha partides de facturació que han estat negatives sobre el pressupost. Algunes despeses hem aconseguit reduir-les per compensar; per tant, el resultat final del 2020 a nivell econòmic ha estat bo i, de fet, millor que el pressupost que es va presentar a l'assemblea del març del 2020.

I com s'ha aconseguit això?

Perquè hem compensat la menor facturació amb la menor despesa i s'ha equilibrat. Hem aconseguit millorar les despeses i en els ingressos s'ha aconseguit fer uns milers d'euros més que el pressupostat. A nivell econòmic ha estat totalment positiu a pesar de la crisi.

A més, la xifra de socis ha continuat creixent.

Aquest any s'ha incrementat en més de 1.000 socis, això també representa un complement d'ingrés important. El que s'ha de dir és que malgrat la pandèmia no hem tingut baixes, que de fet estan dins els paràmetres d'un any normal.

I com ho expliquen?

Jo crec que la gent se sent còmoda amb nosaltres, amb la relació humana que li donem, amb les prestacions que tenim i les de futur que esperem que puguin millorar.





I es pot pensar encara en créixer més?

Es pot créixer més, no massa però sí que es pot créixer. Les fites que ens vam posar les hem aconseguit i tal com he dit abans el tema important és que enmig de la pandèmia no hi ha hagut baixes, la gent ha continuat confiant en nosaltres.

Precisament ara acaba el mandat de l'actual junta, quina és la situació de l'entitat?

Nosaltres portem vuit anys; el president i jo venim d'una junta anterior, per tant hem estat més anys però quan aquesta junta va començar el club no tenia ni un sol deute però tampoc tenia diners en caixa. En aquest moment, la situació econòmica és important per permetre respirar i començar a pensar en l'activitat de futur. L'avantatge que hi ha hagut aquests anys ha estat que l'equip de professionals que ha gestionat l'ACA han estat unes persones que s'han sentit el club com a seu, i a més a més amb una gran interrelació entre ells; han format un equip, una cosa difícil avui en dia en una empresa, que hi hagi vuit o deu persones que vegis que hi ha aquesta cohesió entre ells, aquesta estima per donar servei al soci, i això és important.

Quins dels projectes que s'han tirat endavant aquests anys destacaria?

Jo destacaria la captació de socis; l'ACA Master; consolidar la companyia d'assegurances, que aquest exercici ja no tancarà amb dèficit sinó amb un petit benefici, captant cada vegada més pòlisses, amb la qual cosa veritablement veiem un futur esperançador per a aquesta companyia, que va ser un repte que vam tenir; i una relació molt bona amb tots els nostres 'partners'... I crec que també una cosa important és que no detectem descontentament per cap dels nostres socis, que al final són els amos del club.





Pel que fa a la gestió del circuit del Pas, quin balanç se'n fa?

Aquest 2020 ha estat un any difícil. Nosaltres vam arribar a un acord amb Sponsorama perquè ells explotin per compte nostre el circuit i naturalment amb el tema de la pandèmia estàvem una mica esverats. Durant el març es va tancar, des de fa uns mesos la frontera del sud la tenim pràcticament tancada... però així i tot, a 30 de novembre el circuit no tenia pèrdues sinó que estàvem amb un petit benefici. Falta saber el tancament de l'Andros i alguna cosa més, però respirem.

Se li'n podria treure més profit?

Això està previst, la idea és treure-li molt més rendiment. S'han fet inversions importants en el circuit i aquest any no s'han pogut aprofitar com estava previst. Així i tot, l'estiu va ser positiu, però la resta de l'any no hem pogut desenvolupar les activitats que es volia. No hi ha hagut turistes i tampoc les activitats que fan, per exemple, concessionaris dels països veïns.

De cara a aquest 2021 s'espera que pugui millorar, la situació?

Esperem que aquest any tinguem ja afluència i que puguem gaudir de les activitats previstes.

Quins nous projectes creu que es podrien engegar a l’ACA? Cap a on podrien anar?

Les que tenim previstes, i que naturalment els hi vendrem a la nova junta que entri, van en el sentit que, ja que econòmicament ens ho podem permetre, es pot millorar la relació amb el soci. Donar més serveis als socis, sense entrar en detalls, perquè n'hi ha molts però s'han d'analitzar un a un.

En pot avançar algun?

Sempre sobre el ram de l'automòbil... Hi ha possibilitats de millorar el servei que donem al soci.

Vostè té la intenció de tornar a participar en alguna candidatura?

No, ja porto setze anys. He estat vuit anys de tresorer i vuit de vicepresident, en què la situació financera ja estava més bé, i crec que amb setze anys que porto al club ja és suficient. S'ha de posar ànimes noves, gent jove, amb experiència i amb idees noves. Aquestes entitats s'han d'anar renovant amb saba i idees noves. A pesar que es pot dir que nosaltres no ens hem enquistat massa, aquests vuit anys, sinó que hem anat desenvolupant coses, però segur que hi ha altres que puguin venir i que tindran altres idees tan bones o millors que les nostres.

I com estava l'entitat fa setze anys i ara?

No té res a veure, l'ACA ha evolucionat cap a una societat de servei, amb tot el que això comporta.

I quin consell donaria a la nova junta?

Que no desfacin el que hem fet. Que no malmetin el que es trobin fet perquè costa molt poc desfer i costa molt tornar-ho a refer. El club necessita bona relació amb les entitats oficials, molt bona relació amb la premsa i principalment pensar sempre que el club és dels socis i, per tant, els veritables propietaris són ells i tot el que s'ha de fer és per millorar-los els serveis. La junta no deixa de ser més que una petita cosa que momentàniament està aquí però que sempre s'ha de pensar que no és una cosa pròpia, sinó que s'ha de treballar per als socis.

I què en destacaria de la junta que ha estat al capdavant aquests anys i de la qual vostè n’ha format part?

La junta que ha estat aquests vuit anys va començar de zero i hem deixat un saldo bancari i econòmic important perquè la següent pugui seguir fent moltes activitats i crec que això resumeix el que s'ha fet. S'acaba la feina de setze anys amb solvència i crec que és degut a la seriositat que s'ha donat; després, els socis han vist que el club treballava per a ells, que s'anava millorant l'atenció, que se’ls donava cada vegada més possibilitats de fer coses amb el club, per exemple, antigament només hi havia l'assistència i s'han fet activitats esportives importants: Andros, GSeries... s'ha fet una companyia d'assegurances que està pensada per al soci amb molts avantatges... s'han millorat els serveis.