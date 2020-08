Jordi Planellas imparteix classes de dibuix en una col·laboració amb Autea

L'il·lustrador i humorista gràfic, Jordi Planellas ha col·laborat aquest estiu amb l'Associació d'afectats d'autisme d'Andorra (Autea) i ha impartit algunes classes de dibuix a dos joves, majors d'edat amb TEA, que els apassiona dibuixar. Així, aquest mes de juliol els dos joves han pogut gaudir de l'experiència i mestratge de l'il·lustrador.

Per Autea aquestes col·laboracions són molt importants perquè motiven a joves que tenen un talent natural pel dibuix a no deixar de practicar, a aprendre d'un professional i a més els dona "l'oportunitat de compartir la seva passió amb una altra persona amb TEA, amb interès comú", ha ressaltat a través d'un comunicat la presidenta de l'associació, Inés Martí. De fet, des d'Autea s'ha volgut ressaltar la predisposició i facilitats donades per Planellas, qui ha col·laborat de forma desinteressada amb l'associació i també s'ha volgut agrair al comú de la Massana, la cessió de l'espai del Museu del Còmic per poder fer aquesta activitat. Finalment, l'associació ha manifestat que la intenció és continuar amb aquesta activitat a partir del setembre, tot i que encara han d'estudiar com fer-la i veure si es podria integrar algun altre jove.