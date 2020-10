Jover afirma que "ara l'horitzó és més clar" i es mostra confiat en l'obertura del casino d'aquí a dos anys

"Jocs, l'operador privat, vol accelerar al màxim el procés de construcció del casino. Tenen un màxim de dos anys, però si poden construir l'edifici abans, abans poden sol·licitar el procés d'obertura i abans començarien a comptabilitzar aquests disset anys de llicència". Així d'esperançat s'ha expressat aquest divendres en compareixença a la comissió legislativa d'Economia del Consell General el ministre de Finances, Eric Jover, una compareixença que només ha durat mitja hora i que només ha comptat amb una pregunta dels consellers generals presents, en aquest cas del conseller socialdemòcrata Quim Miró. "Sembla que ara l'horitzó és bastant més clar, tenim molta més confiança que finalment tindrem aquesta infraestructura, que ha de ser un atractiu més pel país", ha afegit Jover. Després dels contenciosos amb la justícia, finalment es va aprovar la llicència del casino per a Jocs el 4 de setembre passat, de manera que al setembre del 2022 podria estar oberta la infraestructura, tot i que l'operador, que compta amb disset anys de llicència, podrà tirar endavant la demanda d'obertura abans si l'edifici està acabat abans d'aquesta data.

El conseller Quim Miró (PS), l'únic que ha intervingut, ha posat sobre la taula la possibilitat que els contenciosos oberts a la justícia per part de les empreses que van perdre el concurs puguin interrompre les obres del nou casino. En aquest sentit, el ministre de Finances ha afirmat que "creiem que si la justícia hagués volgut aturar el procés ja ho hauria fet, ja que pot posar mesures cautelars que poden implicar la congelació del projecte; com que no s'ha fet considerem que la nostra obligació és continuar, ja que el que no podem fer és congelar decisions perquè es presenta una decisió judicial, perquè amb els temps de la justicia seria la manera perfecta per congelar l'acció de qualsevol govern".

Un dels temes que ha suscitat controvèrsia entre l'empresa adjudicatària i el Govern i el Consell Regulador Andorrà del Joc ( CRAJ) ha estat la passarel·la que ha d'unir el futur edifici del casino amb la plaça del Poble, ja que entre els dos espais s'està construint en aquests moments un edifici privat d'habitatges. "Com que ha estat un dels elements capdals del procés, s'ha fet aportar garanties als guanyadors que tenen els drets suficients per fer la plaça pública que enllaci l'edifici del casino fins la plaça del Poble", ha explicat Jover. Finalment, ha assegurat que "el que ens ha tranmès Jocs és la seva voluntat ferma de construir el casino i de tirar endavant el projecte".