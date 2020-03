Jover recorda que la taxa dels vehicles dièsel va ser modificada l'anterior legislatura

Davant les nombroses queixes de diferents ciutadans a les xarxes socials després d'haver vist augmentat de manera significativa l'import a pagar per la taxa de tinença de vehicles dièsel, el ministre portaveu, Eric Jover, ha matisat aquest dimecres que aquesta diferència de càlcul "no és una modificació que hagi efectuat aquest govern", sinó que es tracta d'una mesura que va lligada a la llei del pressupost del 2019 i, per tant, no és una decisió presa per l'executiu actual. El ministre ha explicat que la modificació ve donada perquè els vehicles dièsel anteriors al 2011 "no tenen a la carta groga els elements associats a les emissions de diòxid de carboni". Així, el resultat final es tradueix en el fet que aquells vehicles que, segons les normatives europees tenen un impacte important en el medi, "sortien beneficiats del càlcul que es feia de la taxa".

El titular de Finances ha manifestat que, vista aquesta incoherència, es va canviar un dels factors de càlcul referent als cavalls fiscals i, en aquest sentit, ha reconegut que la mesura ha afectat un nombre de vehicles important. Tot i això, ha matisat que "aquest increment no és lineal", és a dir, que depenent del cas els increments són de major o menor magnitud. Així doncs, l'elevat increment és a conseqüència de diversos "casos extrems" que no tenen per què afectar tots els conductors de la mateixa manera.

A banda, Jover ha subratllat la publicació d'aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) on s'insta a aquells conductors a abonar el pagament de la taxa abans que acabi el mes de juny. Es tracta d'aquelles persones que no han facilitat "el dret de domiciliació bancària" i correspon a un 18% del total dels conductors del país. Malgrat que aquest percentatge "és similar al d'altres anys", l'executiu està mantenint un estret contacte amb l'Associació d'Importadors de Vehicles d'Andorra (AIVA) "a fi que en el moment de la compra d'un vehicle facilitin tota la informació relacionada amb com s'efectua aquest pagament de la taxa" i, en aquell mateix moment, "el nou propietari pugui fer la domiciliació bancària".