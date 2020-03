Júnior Kobon no podrà jugar més a futbol

El Comitè de Competició de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha decidit sancionar "de per vida" Júnior Kobon pels fets ocorreguts en el partit entre la Unió Esportiva Engordany i l'Atlètic Escaldes de la lliga Multisegur que va comportar el desplaçament a l'hospital del Ricky Hurtado. A més, el Comitè de Competició ha imposat una sanció de 4+4 partits per dues agressions més.

L'exjugador de la Unió Esportiva Engordany ha rebut tres sancions que estan recollides en un document intern només lliurat a les parts en què el sancionen per tres actuacions a 4 partits, 4 partits i "de per vida".

Aquesta sanció comportarà que el jugador no podrà disputar cap competició oficial de futbol, segons estableix el reglament FIFA. D'aquesta manera, si algun club inscrit en qualsevol de les federacions que formen part de la FIFA volgués contractar el jugador, rebrà un document on s'indica que té una sanció i, segons estableix la reglamentació de l'ens internacional que gestiona el futbol mundial, no se li podrà fer cap llicència.

Només hi hauria una possibilitat que Júnior Kobon pogués tornar a jugar, i és en el cas que la federació internacional d'un club que el volgués fitxar l'indultés, trencant això sí, l'acord que hi ha entre estaments.

Els fets ocorreguts han causat gran relleu al Principat on, segons fonts properes a la federació, "no es recordava una agressió tan bèstia com aquesta". És per aquest motiu que el Comitè de Competició ha volgut sancionar "de manera exemplar" una conducta que es vol erradicar de cop.