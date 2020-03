Junts Per Andorra, una campanya per recaptar fons pel ministeri de Salut

La casa de colònies AINA juntament amb l'ONG Gol Solidari han creat el projecte solidari Junts Per Andorra, que consisteix en una campanya per recaptar diners que aniran destinats al ministeri de Salut per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19. A més, en el vídeo promocional del projecte, expliquen que tot aquell qui faci donacions, entrarà en el sorteig d'objectes d'atletes famosos, com un casc de l'esquiadora americana Mikaela Shiffrin o una jaqueta dels jocs olímpics.