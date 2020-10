Justo Ruiz creu que les instal·lacions esportives d'Andorra poden posicionar-se com una referència mundial

La secretaria d'Estat d'Esports creu que les instal·lacions esportives d'Andorra poden posicionar-se com un referent a nivell europeu i mundial. En el marc de l'estada de pretemporada que la categoria absoluta de la federació espanyola de natació està fent aquests dies al Centre esportiu del Pas de la Casa, Justo Ruiz ha explicat que aquesta "és una demostració més de la capacitat que té Andorra" i també ha destacat l'atracció que suposa per a altes personalitats del món de l'esport. "El fet de tenir a tota una selecció nacional entrenant o fent un 'stage' d'un mes al nostre país posa en valor les nostres instal·lacions i capacitats", ha indicat, per la qual cosa ha afirmat que, si es milloren els equipaments, el Principat podria esdevenir un dels principals punts de referència pel món de l'esport pel que fa a estades de pretemporada. A més, ha ressaltat que el 2024 París serà la seu dels Jocs Olímpics, per tant, "és un bon moment per posicionar Andorra com un destí esportiu molt atractiu".

651x366 Un moment de l'entrenament d'aquest dimarts de la categoria absoluta de la federació espanyola de natació. / M. P. (ANA) Un moment de l'entrenament d'aquest dimarts de la categoria absoluta de la federació espanyola de natació. / M. P. (ANA)

Pel que fa a l'estada de la selecció absoluta espanyola de natació, el conseller de Joventut i Esports del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez, ha reconegut que l'arribada d'esportistes d'alt nivell "és el resultat d'una feina que estem duent a terme des de fa anys". Des de la conselleria que representa, i juntament amb el departament d'Esports, "estem constantment en contacte amb federacions i equips d'alt nivell per aprofitar i donar crèdit a les nostres instal·lacions", ja que són equipaments ubicats a 2.000 metres d'altitud que contribueixen a una major exigència i preparació. Així, ha posat en relleu que des del comú s'intenta sempre "posar totes les facilitats possibles al seu abast i ajudar-los al màxim amb les seves necessitats". Tanmateix, ha reconegut que aquest "ha estat un any difícil", però s'ha mostrat satisfet perquè "hem tingut estades, concentracions, i d'aquí a finals d'any encara en tindrem alguna més". Ara, l'objectiu és començar a focalitzar-se en l'any vinent perquè "tenim un calendari maco de cara al primer semestre del 2021", ha afegit.

651x366 Foto de família de la categoria absoluta de la federació espanyola de natació amb el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, i el conseller de Joventut i Esports del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez. / M. P. (ANA) Foto de família de la categoria absoluta de la federació espanyola de natació amb el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, i el conseller de Joventut i Esports del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez. / M. P. (ANA)

L'equip va arribar aquest diumenge al Pas de la Casa i estarà a la localitat encampadana entrenant-se fins al 18 de novembre. Així, la nedadora Jèssica Vall ha reconegut que "per mi és la primera vegada que estaré un mes perquè normalment estem unes tres setmanes" d'estada, però ha assegurat que "estem molt còmodes, entrenem molt bé a la piscina" i aquesta preparació és essencial per afrontar el Campionat d'Espanya en piscina de 25 metres, que s'iniciarà tot just la selecció abandoni el Principat. Per la seva banda, l'entrenador Jordi Jou ha assenyalat que aquesta "és la primera de les sis concentracions que tenim planificades en alçada", i també és la més llarga. Els esportistes entrenen una mitjana de vuit hores al dia distribuïts en dos entrenaments al llarg de la jornada. Aprofitant que "estem a prop de casa", la selecció farà un 'break' per anar a Catalunya i visitar els familiars.