Kit turístic: mascareta, guants i gel hidroalcohòlic

Les restriccions a la mobilitat de les persones, especialment a l’hora de fer vacances, són ara mateix la principal preocupació dels empresaris del sector turístic. A Andorra, i a tot el món. Les etiquetes de ‘destinació segura’ o ‘destí de proximitat’ que vol esgrimir el Principat es mostren insuficients per superar les limitacions sanitàries, administratives i polítiques que a poc a poc defineixen tots els països. I en especial, pel que fa als interessos d’Andorra, als estats veïns, França i Espanya.

Destinacions vacacionals espanyoles i franceses han anunciat que introduiran mesures sanitàries i de seguretat que passen per dotar els clients d’un ‘ kit de turista’. A l’arribada via aeroports, estacions de ferrocarril, ports, passos fronterers o al registrar-se en un establiment hoteler els visitants es prendrien la temperatura i signarien un document en virtut del qual afirmarien conèixer l’estatus epidemiològic del lloc i a canvi rebrien un seguit de materials de protecció sanitària com mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic i informació amb recomanacions bàsiques de seguretat (mantenir la distància social, netejar-se les mans, etc.)

Ara mateix totes les opcions són sobre la taula. Recuperar el pols turístic és complicat però no impossible. Cada destinació traça la seva estratègia per fer front a una campanya, la d’estiu, que es presenta més complexa que mai. Els països de la Unió Europea condicionaran l'elecció del destí vacacional dels seus ciutadans en funció de criteris geogràfics, de salut i, també, econòmics. Davant d'una campanya estival atípica en que es recomanarà el turisme nacional, Andorra haurà de mirar més que mai cap a França i Espanya perquè considerin el Principat com un "destí domèstic" i segur perquè els nacionals d'aquests dos països hi puguin fer vacances.