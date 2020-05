La CASS amplia l'horari d'atenció al públic

La Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS) amplia el seu horari d'atenció al públic a partir del mes de juny, que serà de dilluns a dijous de 8 a 16.30 hores i els divendres de 8 a 14.45 hores. Així, a través d'un comunicat el consell d'administració ha aprovat aquest canvi perquè preveuen un augment de la seva activitat amb l'obertura d'una gran part dels sectors econòmics. Tot i així, es manté l'aforament de la planta baixa a setze usuaris per tal de garantir la distància de seguretat i se segueixen recomanant que es facin els tràmits en línia i es demani cita prèvia per evitar excedir l' aforament màxim.

D'altra banda, el consell d'administració de la CASS recorda que les empreses que hagin sol·licitat al departament de Treball la prestació per la suspensió temporal del contracte de treball dels seus assalariats han d'informar-ho a la seva declaració de cotització del mes de maig, la qual es pot fer fins al dijous dia 28. A més, en la sessió d'aquest dimarts, el consell també ha aprovat la licitació d'un concurs públic internacional per la contractació d'un sistema informàtic per la gestió integral de l'àrea de persones. Segons expliquen en el text, aquest sistema ha de permetre millorar l'eficàcia i l'eficiència de l'àrea de gestió de persones.