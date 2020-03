Laika atura les adopcions de mascotes i fa una crida a no abandonar els animals

Una de les ‘ fake news’ que s’ha difós per Internet aquests dies arran de la crisi de la Covid-19 és el contagi del virus a través de les mascotes. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) es va afanyar a desmentir-ho ja que no hi ha cap prova científica que ho demostri, però tot i això, algunes persones encara recelen de les afirmacions de l’OMS.



L’ARA Andorra ha parlat amb Laika, l’ Associació Protectora d’Animals de Companyia, per conèixer si aquesta por s’ha estès al Principat i asseguren que “afortunadament, la gent aquí és més sensata i nosaltres compartim constantment informació i recomanacions a les nostres plataformes digitals”. Admeten que han hagut d’aturar els processos d’adopció que tenien en marxa ja que “ara mateix és impossible tenir contacte amb les persones interessades per la situació en la que ens troben”.



Malauradament, Laika també ha notat un lleuger increment dels abandonaments de mascotes. “Amb l’excusa de la Covid-19, aquesta setmana ja ens han portat tres felins, quan normalment en podem tenir un per setmana. L’última persona que ha vingut ens ha donat un gat dient que la seva cosina no pot entrar al país i no es pot fer càrrec del seu gat”, ha detallat una de les responsables de l’entitat animalista, i creuen que d’aquí a una setmana podran veure si realment la xifra d’abandonaments al país es manté a l’alça.

Els voluntaris, per torns

D’altra banda, aquest diari també ha conversat amb alguns dels voluntaris que van a la gossera i ha pogut saber que el Govern ha organitzat torns per evitar que hi pugui haver contacte entre ells i el personal de l’administració i de Bomosa que treballa a la instal·lació. “Hem de trucar prèviament a la gossera i hem de dir quin dia i a quina hora vindrem. Aleshores ens preparen el gos i quan venim només l’hem de recollir sense haver de trobar-nos amb ningú”, detalla una de les voluntàries, que afegeix, “no podem anar-hi cada dia, només dies intercalats”. També expliquen que “fins i tot cada voluntari té la seva pròpia corretja”. La precaució és màxima.