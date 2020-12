'L'esport ens connecta' en substitució de la Nit de l'esport

La pandèmia causada per la Covid-19 ha fet que la Nit de l’esport no es pugui celebrar amb el format tradicional. Per aquest motiu, i en base a una enquesta feta entre el món esportiu, el ministeri de Cultura i Esports ha decidit dur a terme una jornada de formacions i taules rodones en línia en què es tractaran diferents temes. Sota el nom ‘ L’esport ens connecta’ la jornada tindrà lloc aquest divendres 11 de desembre.

Tal com ha posat en relleu la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, aquesta jornada neix d'una situació “atípica” causada pel coronavirus, que ha suposat un “fre en la participació dels esportistes” en els competicions esportives i també en l’assoliment de fites. S’ha optat per una cita en la qual hi hagi menys concentració de persones i que permeti una gran participació d’esportistes i d’entitats.

El secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, ha detallat en què consistirà la trobada, que arrencarà a les deu del matí amb una intervenció de la ministra i del mateix Ruiz exposant un balanç del que s’ha fet i de com el full de ruta de la legislatura, l’H23, recull els objectius marcats en l’àmbit esportiu. Tot seguit hi haurà una conferència de l’extrentrenador del Futbol Club Barcelona i exseleccionador de la selecció espanyola d’handbol, Xesco Espar, que portarà per títol ‘Cohesió i gestió d’equips’. A dos quarts de tres de la tarda l’esportista, jurista i mediadora Laura Orgué i el llicenciat en Ciències Polítiques i mediador Ramon Tena tractaran sobre la resolució de conflictes en el món de l’esport i quan aquesta xerrada acabi serà el torn del psicòleg d’alt rendiment esportiu Pep Marí que tractarà sobre la motivació esportiva. A les cinc de la tarda hi ha previstes les taules rodones sobre la lluita contra el dopatge; i els entrenaments i la competició en temps de Covid. En finalitzar, hi haurà un reconeixement a persones i entitats que han marcat el món de l’esport en aquests darrers anys.

Per poder prendre part en aquesta formació en línia, caldrà que les persones interessades enviïn un correu al departament d’Esports per confirmar la seva participació i també per rebre el link on s’hauran de connectar per seguir la jornada.