'L'hort solidari' de Sant Julià seguirà de manera indefinida

El comú de Sant Julià de Lòria va iniciar el 9 de maig el projecte 'L'hort solidari', una iniciativa sorgida arran de la crisi del coronavirus que té com a finalitat ajudar a unes 35 famílies que pateixen dificultats econòmiques. Un cop superats els moments més durs de la pandèmia, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha confirmat que es donarà continuïtat al projecte de manera indefinida, amb l'ajuda de "tot aquell productor local que tingui ganes de participar".

La corporació, per la seva banda, s'encarregarà de facilitar la venda d'aquests productes alimentaris, i s'espera que el projecte continuï tenint una bona acollida per part de la ciutadania. Majoral creu que aquesta és "una de les oportunitats que ens dona aquesta crisi", per la qual cosa des del comú es pensa que no caldrà fer "grans campanyes de sensibilització", ja que tothom és conscient de la situació actual. Així mateix, tot aquell productor local interessat a participar "trobarà dins de la parròquia un espai per poder comercialitzar els seus productes".

Fins a la data són 46 els productors que formen part de la iniciativa. El cònsol, per la seva banda, és optimista amb els resultats obtinguts fins ara: "He tingut ocasió de passejar-me per alguns dels horts i dels camps d'aquesta gent i, la veritat, és que fa goig", assegura. Tot i això, Majoral reconeix que el punt més positiu "és aquesta part solidària" del projecte.