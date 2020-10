Liberals reclama la posada en marxa d’un bus comunal a Escaldes-Engordany

El comitè parroquial de Liberals d’Andorra a Escaldes-Engordany demana a l’actual majoria socialdemòcrata que posi en marxa el servei de bus comunal, informa la formació aquest dimarts en un comunicat. "Aquest servei, de gran necessitat per a la ciutadania, facilitaria els desplaçaments a l’interior de la parròquia i serviria per descongestionar les línies nacionals de bus que al seu pas per Escaldes-Engordany són utilitzades per molts usuaris per moure’s entre diverses zones de la parròquia", argumenta el comitè parroquial. "Aquesta descongestió és especialment important en l’actual context sanitari provocat per la pandèmia de la Covid-19", afegeixen.

Liberals recorda que aquesta iniciativa, la de disposar d’un bus parroquial, va ser una proposta que recollien tots els programes electorals dels partits que es van presentar a les eleccions comunals. En aquest sentit, des del comitè escaldenc es considera que ja ha passat un termini de temps prudencial, el nou equip comunal governa des del mes de gener, perquè Escaldes-Engordany disposi de bus comunal.

Per últim, els liberals escaldencs emplacen l’actual equip comunal, liderat per Rosa Gili, que estudiï la possibilitat de mancomunar el servei de bus amb el d’Andorra la Vella per tal d’oferir el millor servei possible als escaldencs. "Arribar a un acord amb la capital permetria que les línies creuessin tota la Vall Central i alhora l’optimització de recursos econòmics, el que implicaria un cost inferior per a les corporacions locals i un preu de bitllet assequible per als usuaris", argumenten.