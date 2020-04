Llibres i roses, disponibles per a aquest dijous

Tot i el previst ajornament de Sant Jordi pel 23 de juliol, el permís d'obertura que des d'aquest dilluns tenen algunes activitats comercials al país, entre les quals hi ha les floristeries i les papereries, sembla fer factible poder celebrar la diada aquest dijous al Principat. Si bé no serà la festa habitual amb parades pels carrers i la gent passejant, com a mínim, sí que serà possible poder regalar un llibre o una rosa.

D'aquesta manera, Ivan Armengod, directiu de Grans Magatzems Pyrénées Andorra, ha explicat que ofereixen diverses opcions de poder adquirir llibres. En aquest sentit, ha comentat que des d'aquest dilluns es troba disponible tota la part de venda en línia de tot el magatzem i des d'aquest dimarts al matí, també es troben obertes totes les activitats de la 3a planta del centre comercial entre les quals hi ha la floristeria i la papereria, excepte les de restauració que continuen tancades. A més, ha declarat que en aquesta planta també han habilitat una parada amb tot de llibres. "Ens hem espavilat perquè la gent pugui comprar regals per Sant Jordi des d'aquest dimarts", ha comentat Armengod.

Pel que fa als llibres, ha indicat que es poden adquirir a través de la venda en línia o presencialment al centre. "Aquí en estoc tenim, més o menys, 8.000 referències però a través de la venda en línia en podem arribar a tenir unes 70.000", ha declarat Armengod, qui ha afegit que per aquest motiu, alguns llibres de la venda en línia poden trigar entre 48 i 72 hores en arribar al client. Per tant, recomana que qui vulgui un llibre per Sant Jordi, és millor que el compri de forma presencial. De la mateixa manera, les roses només es poden adquirir al magatzem.

En aquest sentit, Armengod ha insistit que, seguint les recomanacions higièniques i de seguretat de Salut, només permetran un 30% de l'aforament. Per aquest motiu, ha demanat a la gent que no s'esperi al dia 23 per anar a comprar el llibre i que hi vagi abans per no saturar el centre el dijous.

Per altra banda, altres establiments també es preparen per a aquest Sant Jordi, com per exemple, algunes llibreries com La Puça, la qual ha matisat que el local tindrà un aforament limitat d'una persona i només es permetrà l'accés per recollir comandes que hagin estat sol·licitades. Des del Centre Comercial Andorrà han informat que ja tenen oberta la secció de l'Abacus i que, a partir d'aquest dimecres, la floristeria Naturals també obrirà només al matí entre les 10 i les 14 hores. A l'illa Carlemany també està oberta la llibreria.