Diverses llúdrigues es deixen veure al riu Valira

Diverses llúdrigues s'han deixat veure aquest dijous al riu Valira en el seu pas per Andorra la Vella. Segons un biòleg consultat per l'ARA Andorra, des de fa uns anys és habitual trobar aquests exemplars al Principat. Les llúdrigues, que van desaparèixer al voltant dels anys 80 a causa de la caça, acostumen a sortir de nit i ha assegurat que poder-les veure a plena llum del dia ha estat per atzar i no atribuïble al temporal.