'Llum Andorra', un projecte de Sant Julià per captar turistes

Amb l'objectiu de fer la parròquia més acollidora, embellir-la i poder captar més visitants i turistes, Sant Julià de Lòria il·luminarà diferents espais emblemàtics de la parròquia. El projecte va sortir aquesta setmana publicat al BOPA sota el nom ' Llum d'Andorra' i, segons l'acord de la junta de govern del passat 18 de març, l'adjudicatari és l'empresa Gama Barcelona Arquitectura.

Des del comú han assegurat que aquest projecte ja es portava al programa electoral i preveia la il·luminació de diferents punts de la parròquia com les Fonts dels Coms, Casa Comuna o alguna església romànica. Tot i així, els espais encara no estan 100% definits i serà el mateix comú qui triarà els indrets on es col·locarà finalment aquesta il·luminació. La totalitat del projecte tan sols té un cost de 8.000 euros i des del comú han declarat que en ser un projecte petit, no es requerirà participació ciutadana. En aquest sentit, sí que han assegurat que hi haurà altres projectes de major envergadura per embellir la parròquia en els quals es farà partícip la població laurediana.

De la mateixa manera que encara no s'ha definit els espais, tampoc se sap la quantitat exacta d'indrets que s'il·luminarà. Des de la casa comuna de Sant Julià s'ha remarcat que se'n farà tants com el pressupost abasti. Finalment, s'ha indicat que el termini d'execució de les obres és d'uns tres mesos.