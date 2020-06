Madrid decideix avui la lliure circulació a la frontera amb Espanya

El ministre espanyol de Salut, Salvador Illa, ha assegurat en una entrevista a TV3 que “es donen les condicions” perquè Barcelona i Lleida passin a la fase 3 en les pròximes hores. A la pràctica, això suposarà que els desplaçaments pel país veí es puguin fer a qualsevol de les quatre províncies catalanes, i per tant ja no caldrà cap justificant a l’hora de passar la frontera per viatjar fins a les regions sanitàries de l’àrea metropolitana barcelonina o de la terra ferma.



Illa ha manifestat que la decisió es prendrà aquesta tarda en el marc d’una reunió bilateral entre la conselleria catalana de Salut i el ministeri espanyol de Sanitat, on s’analitzarà la proposta de la Generalitat perquè tot Catalunya estigui en fase 3 a partir d’avui mateix o demà dijous. En aquest sentit, i si tot va sobre el previst, la frontera amb Espanya permetrà el pas de viatgers amb la ‘nova normalitat’ i sense les restriccions imposades arran de la declaració de l’estat d’alarma a Espanya.



El ministre espanyol ha afegit que el pas a la nova fase per Barcelona i Lleida és viable i oportú ja que també està vinculat a la revetlla de Sant Joan, de manera que si s’aixequen les restriccions als desplaçaments entre províncies es facilitarà la mobilitat en general durant el llarg pont de la setmana vinent i l’inici de les vacances escolars.