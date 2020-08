Major entrada de vehicles que en l'agost anterior

Durant aquesta tercera setmana d'agost s'han registrat les primeres retencions importants de vehicles per entrar al país, com per exemple, el dimecres 19 d'agost quan Mobilitat va informar que s'havien registrat fins a set quilòmetres d'entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana. Així, el director del departament de Mobilitat, Jaume Bonell, ha indicat que la tendència pel que fa a l' entrada de vehicles per les dues fronteres durant el mes d'agost està sent positiva, amb un increment d'un 2% respecte de l'any passat a l'entrada nord del país i amb un 4% més a l'entrada sud.

"Hi ha hagut dies amb tendències negatives i d'altres positives", ha declarat Bonell, qui ha explicat que de dilluns a divendres entra molta més gent que l'any passat i els caps de setmana l'afluència baixa. Aquesta tendència sol ser un fet habitual cada estiu, i el que es punxa durant el cap de setmana es recupera durant la setmana, ha dit. A més, ha afegit que també pot ser degut al fet que divendres hi ha gent que puja per quedar-se el cap de setmana. Tot i així, l'únic dia dels caps de setmana que augmenta el trànsit és el diumenge però "no en podem fer molt cas perquè aquest augment és repercutit pels nostres andorrans que tornen".

Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, el dia que es va registrar més trànsit va ser el 18 d'agost quan "van entrar fins a 10.000 vehicles, el que suposa un 8% més que l'any anterior", i pel que fa a la del Pas de la Casa va ser el dia 12 d'agost amb gairebé 7.000 vehicles, el que suposa un 14% més que en el mateix dia de l'any passat. De fet, a l'entrada nord, aquesta tendència positiva també es va viure durant el mes de juliol, ha comentat Bonell, qui per altra banda, ha indicat que la mobilitat a la frontera del riu Runer no es va començar a activar fins a la segona quinzena de juliol. "A partir d'aleshores ja estàvem amb xifres similars a les de l'any passat".

Tot i aquest increment en l' entrada de vehicles, no s'estan registrant grans retencions com les d'anys anteriors. Bonell ho atribueix a la millora de l' avinguda Francesc Cairat. "L'estrangulació que teníem al passar de dos carrils a un a l'arribada a la rotonda de Fontaneda ens col·lapsava tot el poble de Sant Julià", ha dit. Pel que fa al trànsit de sortida, "el fet de tenir dos carrils gairebé des de la rotonda de la Margineda fins a la mateixa frontera fa que tinguem molta agilitat per treure trànsit". A més, Bonell ha destacat la bona col·laboració que tenen amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, la qual permet que "les retencions acumulin poc tros".

Quant a les previsions de cara aquesta darrera setmana d'agost, el director de Mobilitat no s'ha volgut mullar per les dificultats que hi ha aquest any degut a la Covid-19. "En altres èpoques teníem la capacitat de poder preveure a través dades" i ara les reserves hoteleres es fan a l'últim moment. De fet, ha afegit que han d'anar més al dia a dia i estar preparats per una arribada important de trànsit. "Si hi ha una vinguda forta de trànsit, tenim tots els sistemes preparats per poder interactuar", ha destacat.