Els Mallol consideren “raonable” el termini de 2 mesos perquè els Cachafeiro desallotgin el Punt de Trobada

L’arrendador dels terrenys on hi ha el Punt de Trobada, la família Mallol, en resposta al requeriment fet la batlle sobre el procés d’execució de la sentència per desnonament contra els actuals arrendataris, la família Cachafeiro, considera “raonable” el termini de dos mesos proposat per desallotjar el centre comercial.



En l’escrit presentat pel seu representant legal, la família Mallol entén “lògic” que aquest termini de dos mesos comencés a computar des del moment en què es fa el requeriment, per part de la mateixa batlle. Un cop passat aquest temps, els propietaris consideren que els arrendataris, la família Cachafeiro, també haurien d’haver donat de baixa administrativa els comerços que hi ha en els terrenys on s’alça el Punt de Trobada.



Segons indica l’escrit que l’advocat de la família Mallol ha presentat al Tribunal, demana a la batlle que ordeni a les societats que gestionen actualment el Punt de Trobada, Execo SA i Cori SAU, “que deixin lliures els llocs al seu dia arrendats i a la plena disposició de la societat Cosp SA, de la família Mallol, inclosa la baixa administrativa dels comerços radicats en els terrenys on hi ha el centre comercial i en correcte estat de conservació”. Tot plegat en el termini de dos mesos, a comptar a partir de la data que la mateixa batlle dictamini.



Pel què fa a les altres dues actuacions que les societats Execo i Cori consideren que s’han de realitzar per al desallotjament, i que són la liquidació d’estocs, el pagament dels deutes amb els proveïdors i l’acomiadament dels treballadors, així com la retirada del mobiliari que no forma part de l’immoble, el representant legal de la família Mallol considera que “és una qüestió totalment aliena a la part arrendadora”. Són temes que al seu parer queden al marge del contracte d’arrendament entre les dues famílies i que per tant, no formen part del procés d’execució de la sentència de desnonament.