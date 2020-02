Manca personal al Punt de Trobada

La incertesa que plana sobre el futur laboral immediat de la plantilla del Punt de Trobada es deixa notar en la incorporació de nous empleats per a la cobertura dels llocs de treball necessaris per al funcionament del centre. Hi ha vacants a gairebé totes les àrees i la propietat, malgrat que el desnonament es farà efectiu en qüestió de molt poques setmanes, continua cercant personal.



Segons ha pogut saber l’ARA Andorra, hi ha manca d’efectius en el magatzem, en les seccions de carnisseria i xarcuteria, en els serveis de restauració i de neteja, en l’àrea de caixes o en l’equip de reposadors de productes, entre altres. La necessitat de mà d’obra incomoda l’actual plantilla. Diversos empleats consultats per aquest mitjà han explicat que els costa fer la seva feina en un “ambient enrarit i incert”. Afegeixen que “ens falta gent i no podem fer el nostre treball com pertoca”, cosa que “ens perjudica a nosaltres, als clients del Punt i a la imatge que donem com a país”.



Malgrat que la resolució del cas està a tocar, l’actual empresa explotadora del Punt de Trobada no llença la tovallola i vol allargar el desenllaç amb un recurs al Tribunal Constitucional. Mentrestant, continua la cerca de personal però malgrat les ofertes de treball les vacants se succeeixen i no troben candidats.