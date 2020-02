Mans Unides vol recaptar 110.000 euros durant el 2020

Mans Unides Andorra confia recaptar per a la campanya del 2020 un total de 109.182 euros que aniran destinats a nou projectes d'arreu del món. Un hospital materno-infantil al Senegal i la construcció d'un orfenat al Camerun seran els projectes prioritaris, segons ha explicat la presidenta, Meritxell Farrero.

La campanya del 2019 es va tancar amb una recaptació de 101.435 euros, dels quals 83.200 varen ser donacions anònimes de particulars, 5.300 euros va ser aportació del Govern, 7.064 euros es varen recaptar per activitats de campanya, 10.896 euros es varen aconseguir per col·lectes de les esglésies parroquials, 2.413 euros en col·lectes del col·legi Sant Ermengol, l'institut espanyol i el Sagrada Família, i 12.500 euros procedents de fundacions.

Per aquest 2020, Mans Unides preveu destinar 56.850 euros per la construcció d'un hospital materno-infantil a Kabounkoute (Senegal), dels quals 40.000 euros seran d'aportació del Govern; 30.400 euros destinats a la construcció d'un orfenat a Akonolinga (Camerun); 8.914 euros a la compra d'un vehicle que s'utilitzarà d'ambulància a l'Índia; 12.000 euros per la construcció d'una sala de costura i de producció de bosses de material ecològic per facilitar la reinserció laboral de persones drogodependents a Bogotà (Colòmbia); 10.000 euros per un projecte de suport pedagògic en nens amb discapacitat a La Nora de Melgar a Tegucigalpa (Hondures); 11.718 euros per a la construcció i proveïment d'aigua de boca a la població local de les zones de Jinya, Rwerere, Kisoro District (Uganda); 6.800 euros per a la construcció d'un edifici de dues sales per a l'associació Balimba del Txad i 12.500 euros per a la promoció de l'autonomia de les dones de l'ètnia xavante de l'estat de Mato Groso, al Brasil.

Per aconseguir part de la recaptació, Mans Unides ha preparat un total de cinc activitats que tindran com a objectiu aconseguir fons, però també per "fer reflexionar a la població de la manera que vivim", segons indica David Murias. D'aquesta manera, l'ONG ha preparat per al 6 de febrer una xerrada sobre la solidaritat, a les 19.30 hores a la sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany; el 13 de febrer Sabrina Martín, coordinadora dels projectes de Mans Unides a Colòmbia, explicarà el treball que porta a terme, a partir de les 19.30 hores a la sala d'actes de Santa Maria del Fener. Aquestes dues conferències tindran entrada lliure.

Mans Unides també ha preparat per al 15 de febrer a les 20.30 hores a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella un festival de música amb la majoria de cors del país i Guillem Tudó. Pel 16 de febrer, a les 6 de la tarda, hi haurà l'aplec d'esbarts infantils i juvenils d'Andorra a la sala del Prat Roure a Escaldes-Engordany. Aquestes dues darreres activitats tindran un preu de cinc euros, que, segons la mateixa presidenta de Mans Unides Andorra, " aniran íntegrament destinats als projectes programats".

La darrera activitat per recaptar fons que organitzarà Mans Unides serà el 20 de febrer, a les 7 de la tarda, amb un cinefòrum i la projecció de la pel·lícula 'Lion' (2016).