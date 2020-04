Mares embarassades reclamen un canvi en el protocol per permetre entrar els pares a la sala de parts

La Lara Milà està embarassada de 37 setmanes. Porta comptant els dies que falten per conèixer al seu nadó en el seu primer instant de vida, tot i que malauradament, ho haurà de fer sola. La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha provocat que, per reduir al màxim el risc de contagi, hi hagi el mínim de persones no relacionades amb el coronavirus als hospitals, i això també inclou els pares i familiars d'un nounat.



El protocol sanitari establert al Principat prohibeix l'entrada a la sala de parts de qualsevol persona que no sigui la mare, fet pel qual la priva de qualsevol suport emocional en un dels moments més importants de la seva vida. És per això que la Lara i cinc mares andorranes en la mateixa situació, i més d'un centenar de persones més solidaritzades amb elles, han engegat una campanya de recollida de signatures a Change . org per canviar el decret.



Segons creu la Lara, "amb les mesures apropiades no hi hauria d'haver cap problema perquè hi fossin presents" i afegeix: "Som un grup d'embarassades que també estan indignades a no poder estar amb aquella persona especial un dia com aquest. Entenem que sigui per salut i perquè no es contagiï de la Covid-19, però un metge o està a la sala de parts o també ens poden infectar a nosaltres o al mateix fill". Des del ministeri de Salut s'ha posat de manifest que s'estudiarà la viabilitat d'aixecar la restricció. I és que, mentre hi ha famílies que no poden acomiadar degudament els seus familiars morts, n'hi ha d'altres que tenen prohibit donar la benvinguda als acabats de néixer.